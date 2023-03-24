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IKEA продала последнее предприятие в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

IKEA продала свое последнее предприятие в России. Покупателем завода в Новгородской области стала петербургская компания Slotex. Две других производственных площадки IKEA ранее купила лесоперерабатывающая компания из Коми.

IKEA продала последнее предприятие в России

Шведская компания IKEA продала все производственные площадки в России. Покупателем последнего предприятия в Новгородской области стала петербургская компания Slotex.

По данным из ЕГРЮЛ, собственником «ИКЕА Индастри Новгород» до сих пор числится «Клиппхульт Холдинг АБ», которая управляла всеми фабриками IKEA в России.

По сообщению «Коммерсанта», новым владельцем последнего российского предприятия IKEA стала компания «Инвест Плюс», 99% которой принадлежит Slotex.

Slotex выпускает мебельные плиты, столешницы и фасады для кухонной мебели, которые поставлялись в том числе в IKEA. По собственным данным компании, ее выручка по итогам 2021 года составила 5,8 млрд рублей.

В марте IKEA продала свои предприятия в Кировской и Ленинградских областях. Обе фабрики купила лесоперерабатывающая компания «Лузалес».

Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock

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