IKEA продала последнее предприятие в России

IKEA продала свое последнее предприятие в России. Покупателем завода в Новгородской области стала петербургская компания Slotex. Две других производственных площадки IKEA ранее купила лесоперерабатывающая компания из Коми.
Шведская компания IKEA продала все производственные площадки в России. Покупателем последнего предприятия в Новгородской области стала петербургская компания Slotex.
По данным из ЕГРЮЛ, собственником «ИКЕА Индастри Новгород» до сих пор числится «Клиппхульт Холдинг АБ», которая управляла всеми фабриками IKEA в России.
По сообщению «Коммерсанта», новым владельцем последнего российского предприятия IKEA стала компания «Инвест Плюс», 99% которой принадлежит Slotex.
Slotex выпускает мебельные плиты, столешницы и фасады для кухонной мебели, которые поставлялись в том числе в IKEA. По собственным данным компании, ее выручка по итогам 2021 года составила 5,8 млрд рублей.
В марте IKEA продала свои предприятия в Кировской и Ленинградских областях. Обе фабрики купила лесоперерабатывающая компания «Лузалес».
Фото на обложке: Wirestock Creators /
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