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IKEA запустила виртуальный магазин на платформе Tmall

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова
IKEA 10 марта начала продавать свою продукцию на китайской платформе Tmall, принадлежащей корпорации Alibaba. Об этом сообщает Reuters.
IKEA запустила виртуальный магазин на платформе Tmall

IKEA хочет охватить больше покупателей в Китае, где потребители предпочитают мультибрендовые онлайн-платформы. Кроме того, из-за коронавируса ритейлер закрыл все свои 30 магазинов в КНР. Произошло это еще в январе.

Компания заявила, что рассматривает свой виртуальный магазин на Tmall как дополнение к собственным магазинам, интернет-магазину и приложению для покупок.

«Мы тестируем виртуальный магазин, чтобы увидеть, как это влияет на наш бренд, инфраструктуру, на наши собственные магазины и электронную коммерцию», — рассказал Толга Онку, глава розничной сети Ingka (владелец большинства магазинов IKEA по всему миру).

Ритейлер намерен изучить новый формат в Китае и оценить, подходят ли сторонние платформы для работы компании, сообщает РИА Новости.

Фото: Tanasan Sungkaew / Shutterstock.com

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