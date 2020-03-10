IKEA запустила виртуальный магазин на платформе Tmall

IKEA 10 марта начала продавать свою продукцию на

IKEA 10 марта начала продавать свою продукцию на китайской платформе

IKEA хочет охватить больше покупателей в Китае, где потребители предпочитают мультибрендовые онлайн-платформы. Кроме того, из-за коронавируса ритейлер закрыл все свои 30 магазинов в КНР. Произошло это еще в январе.

Компания заявила, что рассматривает свой виртуальный магазин на Tmall как дополнение к собственным магазинам, интернет-магазину и приложению для покупок.

«Мы тестируем виртуальный магазин, чтобы увидеть, как это влияет на наш бренд, инфраструктуру, на наши собственные магазины и электронную коммерцию», — рассказал Толга Онку, глава розничной сети Ingka (владелец большинства магазинов IKEA по всему миру).

Ритейлер намерен изучить новый формат в Китае и оценить, подходят ли сторонние платформы для работы компании, сообщает РИА Новости.

Фото: Tanasan Sungkaew / Shutterstock.com