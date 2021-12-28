IKEA взяла в аренду в ТРК «Европолис» в Санкт-Петербурге 7 тыс. кв. м под «ИКЕА Сити»

Шведская IKEA подписала соглашение об аренде в трехэтажном ТРК «Европолис» в Выборгском районе Санкт-Петербурга торговой площадки на 7 тыс. кв. м под первый региональной магазин нового формата «ИКЕА Сити».

Новый магазин будет открыт в 2023 году. Соглашение подписано с FortGoup, которая управляет ТРК, говорится в пресс-релизе компании.

«Переговоры с IKEA шли почти год, еще больше понадобится, чтобы подготовить помещение к открытию гипермаркета, которое намечено 2023 год», — сообщил управляющий партнер FortGoup Максим Левченко.

В России традиционные магазины IKEA открываются только в семейных торговых центрах «Мега», таких комплексов в стране уже 14. В формате «ИКЕА Сити» магазины пока представлены только в Москве — в торговых центрах «Авиапарк», «Мозаика» и ТРК «Европолис».

В гипермаркетах городского формата можно будет приобрести и сразу забрать аксессуары и небольшую мебель. Для покупки комплексных решений и крупной мебели будет необходимо воспользоваться услугой доставки.

В магазине «ИКЕА Сити» предусмотрены студия планирования, касса самообслуживания, пункт выдачи онлайн-заказов. В зоне питания на одной площадке разместятся бистро, ресторан и магазин шведских продуктов. IKEA Food продолжит развивать plant-based ассортимент с акцентом на вегетарианские и веганские опции привычных блюд.

«Теперь у горожан появится возможность шопинга налегке и недалеко от центра города», — отметил директор по устойчивому развитию розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Трехэтажный ТРК «Европолис» на 140 тыс. кв. м расположен на проспекте Полюстровский, 84а, неподалеку от центра, рядом со станцией метро «Лесная».

В регионе уже работают магазины «ИКЕА Дыбенко» и «ИКЕА Парнас», четыре студии планирования и онлайн-магазин. Покупки можно забрать в пунктах Ozon и отделениях «Почты России».

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Фото на обложке: pexels.com