Школа «ИКРА» подарит бесплатные занятия по креативным методологиям

Школа инноваций и креативного мышления «ИКРА» проводит конкурс для команд и компаний. Победители пройдут бесплатные воркшопы по креативным методологиям. Заявки принимаются до 15:00 11 июня.

Организаторы приглашают принять участие команды, отделы компаний и стартапы. 13 июня будут объявлены результаты.

С 14 по 18 июня «ИКРА» проведет онлайн- или офлайн-воркшопы на темы:

теория решения изобретательских задач — методы для улучшения систем и разрешения противоречий;

латеральное мышление — решение задач нестандартными способами;

CRAFT — методология, которая основана на переосмыслении социальных ролей и взаимодействия между людьми;

дизайн-мышление — творческий подход в решении задач, который ориентируется на эмпатию и потребности пользователя.

Подробности и форма для заявки доступны на сайте.

Фото на обложке: FOTOSPLASH / Shutterstock