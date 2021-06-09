Школа «ИКРА» подарит бесплатные занятия по креативным методологиям

Евгения Хрисанфова
Школа инноваций и креативного мышления «ИКРА» проводит конкурс для команд и компаний. Победители пройдут бесплатные воркшопы по креативным методологиям. Заявки принимаются до 15:00 11 июня.
Школа «ИКРА» подарит бесплатные занятия по креативным методологиямЕвгения Хрисанфова
Организаторы приглашают принять участие команды, отделы компаний и стартапы. 13 июня будут объявлены результаты.
С 14 по 18 июня «ИКРА» проведет онлайн- или офлайн-воркшопы на темы:
- теория решения изобретательских задач — методы для улучшения систем и разрешения противоречий;
- латеральное мышление — решение задач нестандартными способами;
- CRAFT — методология, которая основана на переосмыслении социальных ролей и взаимодействия между людьми;
- дизайн-мышление — творческий подход в решении задач, который ориентируется на эмпатию и потребности пользователя.
Подробности и форма для заявки доступны на сайте.
Фото на обложке: FOTOSPLASH / Shutterstock
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