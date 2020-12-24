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«ИКРА» и 2Nova обсудят digital-трансформации 2020 года

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

23 декабря состоится дискуссия, организованная школой инноваций и креативного мышления «ИКРА» и технологической компанией 2Nova. В ходе нее лидеры крупнейших российских компаний расскажут, с чем столкнулись цифровые команды на первой волне пандемии.

«ИКРА» и 2Nova обсудят digital-трансформации 2020 года

Также эксперты обсудят:

  • как происходил процесс digital-изменений в 2020 году;
  • настолько ли необратимыми являются эти изменения;
  • какие новые вызовы скрыты за этими изменениями;
  • технологические, платформенные и архитектурные эксперименты, на которые пошли команды, и результаты, которых добились;
  • какие новые практики сработали, а какие потеряли актуальность в рамках удаленного взаимодействия цифровых команд и бизнеса.

Приглашенные спикеры:

  • Айсылу Абдалова — директор по трансформации и Agile-развитию «Азбука вкуса»;
  • Анна Дубовик— руководитель управление продвинутой аналитики и машинного  обучения «Газпромнефть»;
  • Павел Гончаров — корпоративный архитектор «Highland Gold | Руссдрагмет».

Мероприятие бесплатное. Регистрация на сайте

Фото на обложке: SFIO CRACHO/shutterstock.com

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