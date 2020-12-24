23 декабря состоится дискуссия, организованная школой инноваций и креативного мышления «ИКРА» и технологической компанией 2Nova. В ходе нее лидеры крупнейших российских компаний расскажут, с чем столкнулись цифровые команды на первой волне пандемии.

«ИКРА» и 2Nova обсудят digital-трансформации 2020 года