«ИКРА» и 2Nova обсудят digital-трансформации 2020 года

Ирина Печерская
23 декабря состоится дискуссия, организованная школой инноваций и креативного мышления «ИКРА» и технологической компанией 2Nova. В ходе нее лидеры крупнейших российских компаний расскажут, с чем столкнулись цифровые команды на первой волне пандемии.
«ИКРА» и 2Nova обсудят digital-трансформации 2020 годаИрина Печерская
Также эксперты обсудят:
- как происходил процесс digital-изменений в 2020 году;
- настолько ли необратимыми являются эти изменения;
- какие новые вызовы скрыты за этими изменениями;
- технологические, платформенные и архитектурные эксперименты, на которые пошли команды, и результаты, которых добились;
- какие новые практики сработали, а какие потеряли актуальность в рамках удаленного взаимодействия цифровых команд и бизнеса.
Приглашенные спикеры:
- Айсылу Абдалова — директор по трансформации и Agile-развитию «Азбука вкуса»;
- Анна Дубовик— руководитель управление продвинутой аналитики и машинного обучения «Газпромнефть»;
- Павел Гончаров — корпоративный архитектор «Highland Gold | Руссдрагмет».
Мероприятие бесплатное. Регистрация на сайте.
Фото на обложке: SFIO CRACHO/shutterstock.com
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