«ИКРА» проведет митап по решению проблем ритейла с помощью креативных методик

Евгения Хрисанфова
18 августа состоится офлайн-митап по проблемам ритейла от школы инноваций и креативного мышления «ИКРА». Эксперты обсудят вопросы, которые волнуют ритейлеров, и разберут кейсы с помощью креативных методик. Участие бесплатное.
«ИКРА» проведет митап по решению проблем ритейла с помощью креативных методикЕвгения Хрисанфова
Среди тем:
- что влияет на решение потребителя о покупке;
- как использовать социальные сети;
- каким образом должно быть организовано пространство магазинов.
Участники попробуют решить проблемы ритейла в группах, опираясь на результаты нового исследования.
В качестве экспертов выступят представителят таких компаний, как «Пятерочка», «Магнит», ИКЕА, Tele2, «Билайн» и других.
Встреча пройдет в Москве, в офисе школы «ИКРА» на территории «Флакона». Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия.
Фото на обложке: Unsplash
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