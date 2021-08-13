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«ИКРА» проведет митап по решению проблем ритейла с помощью креативных методик

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

18 августа состоится офлайн-митап по проблемам ритейла от школы инноваций и креативного мышления «ИКРА». Эксперты обсудят вопросы, которые волнуют ритейлеров, и разберут кейсы с помощью креативных методик. Участие бесплатное.

«ИКРА» проведет митап по решению проблем ритейла с помощью креативных методик

Среди тем:

  • что влияет на решение потребителя о покупке;
  • как использовать социальные сети;
  • каким образом должно быть организовано пространство магазинов.

Участники попробуют решить проблемы ритейла в группах, опираясь на результаты нового исследования.

В качестве экспертов выступят представителят таких компаний, как «Пятерочка», «Магнит», ИКЕА, Tele2, «Билайн» и других.

Встреча пройдет в Москве, в офисе школы «ИКРА» на территории «Флакона». Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: Unsplash

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