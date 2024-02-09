Топ-менеджмент «ИКС Холдинга» получит контроль над компанией после смерти основателя

Семья основателя и владельца 100% акций «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова, ушедшего из жизни летом 2023 года после остановки сердца, сообщила о старте реструктуризации группы компаний. Контроль над ней, по их решению, перейдет новому составу акционеров. В него войдут основатели компаний, входящих в холдинг, а также управляющие партнеры: присутствие сторонних организаций в новой модели управления и развития холдинга не предусмотрено.
По сообщению пресс-службы, подробности о дальнейших шагах и соответствующих организационных изменениях станут доступны вместе с подведением итогов прошедшего года.
В «ИКС Холдинг» входят:
- производитель вычислительного оборудования (в том числе для телеком-отрасли) ГК «Ядро»,
- разработчик решений по кибербезопасности «Гарда»,
- поставщик программно-аппаратных комплексов для операторов связи «Цитадель»,
- научно-исследовательское предприятие «Криптонит»,
- компания «Бюро 1440», которая реализует проект по разработке и запуску низкоорбитальных спутников связи (первая группировка с июля 2023 года уже находится на орбите).
ГК «Ядро» сегодня входит в число исполнителей «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи», в рамках которой разрабатывает на заводе в Дубне и готовит к запуску по России базовые станции связи. Также при поддержке холдинга в Москве открыт Музей криптографии.
Управлять пятью активами холдинга будет учрежденное в декабре 2023 года АО ИКС. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал акционерного общества — 1,29 млн рублей, данные об акционерах скрыты.
Анонимный представитель ГК «Ядро» сообщил «Ъ», что в новый состав акционеров «ИКС Холдинга» войдет не более десяти человек. Все они будут из топ-менеджмента компаний группы, поскольку модель развития бизнеса на нынешнем этапе «не требует присутствия в составе акционеров АО ИКС иных участников, в том числе сторонних компаний, фондов и организаций».
Фото на обложке: ИКС
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