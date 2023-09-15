Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
https://yandex.ru/ads/adfox/247617/getCode?p1=cwcyg&p2=frfe&pfc=ftuiw&pfb=qwllj&pr=RANDOM&ptrc=b
Новости
Реклама

Новое бьюти-пространство: ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывает магазин в «Метрополисе»

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Наталия Рябцева

Парфюмерно-косметическая сеть ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывает магазин на первом этаже торгово-развлекательного центра «Метрополис» в Москве. Это место станет 26-й торговой точкой по Москве и Московской области.

Новое бьюти-пространство: ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывает магазин в «Метрополисе»

ИЛЬ ДЕ БОТЭ основана в 2001 году и за долгие годы работы стала одним из лидеров ритейла в сегменте премиальных товаров для красоты и ухода за собой. Высокий клиентский сервис и персональный подход компании позволяет каждому гостю в полной мере насладиться временем, проведенным с собой. Эти ценности компания сохраняет во всех своих 68 магазинах, двери которых открыты в 29 городах России.

Согласно философии бренда, новые впечатления являются важной составляющей счастья и любви к себе. С 15 по 17 сентября ИЛЬ ДЕ БОТЭ проведет торжество в честь открытия нового бьюти-пространства. Гостей мероприятия ждут фирменные подарки, розыгрыши призов, консультации экспертов и дополнительные скидки. Чтобы праздник был еще приятнее, на все покупки будет действовать кешбэк 30%. 

Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16а, строение 4, ТРЦ «Метрополис», 1 этаж.

Каждый гость сможет подарить себе яркие эмоции в дни открытия нового магазина ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

Фото на обложке и в тексте: предоставлено-пресс-службой ИЛЬ ДЕ БОТЭ

АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» 
https://iledebeaute.ru/ 
erid: 4CQwVszH9pUmJqTGkgY

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тимати и Пинский вложат в развитие Domиno Pizza 400 млн рублей
  2. 2 Эффект по умолчанию: как управлять выбором клиентов
  3. 3 Менеджеры ПВЗ Wildberries начали оценивать качество работы перевозчиков
  4. 4 «Авито Недвижимость» запустила онлайн-бронирование домов и коттеджей для краткосрочной аренды
  5. 5 Российские автопроизводители попали под санкции США, новый сервис «Мегафон»: главное 15 сентября
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

15 сентября 2023

ColorOSHack 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ