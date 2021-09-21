Основатель Banki.ru Филипп Ильин-Адаев запустил путеводитель по медицинским клиникам

На сайте-агрегаторе собрана информация по частным и государственным медицинским учреждениям, работающим как на коммерческой основе, так и по обычным полисам ОМС.

«Выбор направления для нового проекта был очень простым: наше поколение стремительно взрослеет, и, увы, каждому из нас все чаще приходится обращаться к врачам. Задача MedAdvisor — помочь разобраться, кто есть кто в области здравоохранения. И если с банками за последнее десятилетие все стало более-менее понятно, то тема медицины не столь прозрачна, как хотелось бы», — сообщил Ильин-Адаев.

На сайте проекта поясняется, что его задача — систематизировать данные о клиниках, врачах и услугах.

Ильин-Адаев также попросил о помощи в виде отзывов о клиниках и отдельных врачах, отметив при этом, что «мы не про деньги, а за идею».

«Пока мы лишь настроили скелет системы, которая станет действительно рабочей, когда по каждому медицинскому учреждению будут десятки отзывов, когда клиники начнут устранять проблемы в обслуживании и отказываться от персонала с низкой квалификацией», — рассказал Ильин-Адаев.

Проект Ильин-Адаев запустил совместно со своей супругой Еленой Ищеевой.

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