Российская нейросеть создаст иллюстрации для книжных обложек

Сервис для издателей Ridero обучил нейросеть создавать иллюстрации для обложек книг. На основе поставленной задачи ИИ генерирует до десяти вариантов иллюстраций. Можно создать обложку в стилистике Хаяо Миядзаки.

О новых возможностях Ridero рассказали в пресс-службе компании.

На основе поставленной дизайнером или иллюстратором задачи нейросеть с использованием big data строит ассоциативный образ. В результате ИИ синтезирует технические стилевые приемы, например, степени детализации света или стили конкретных художников.

«Надо учитывать, что нейросеть не все понимает буквально, для этого нужен дизайнер, который правильно ставит задачу, чтобы получить желаемый результат», – пояснили в Ridero.

Нейросеть придумывает до десяти вариантов иллюстраций. Автор может выбрать художника или аниматора – от Айвазовского до Хаяо Миядзаки – и в этой стилистике будет создан рисунок.

«Это первый прецедент применения технологии генеративного дизайна из сферы искусственного интеллекта для массовой аудитории на российском книжном рынке, насколько нам известно», – отметил сооснователь Ridero, эксперт в области UX-дизайна и цифрового маркетинга Алексей Кулаков.

За восемь лет работы Ridero издала более 118 тысяч книг, число пользователей платформы превысило 630 тысяч человек.