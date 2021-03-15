Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск назначил себя «технокоролем» Tesla

Новости
Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Генеральный директор компании Tesla и один из самых богатых людей в мире Илон Маск официально провозгласил себя Technoking of Tesla – «Технокоролем Tesla».

Илон Маск назначил себя «технокоролем» Tesla

Официальная должность Маска в Tesla - «технокороль», следует из отчета компании, размещенного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Новый титул получил и финансовый директор корпорации Зак Киркхорн, отмечается в документе. Его теперь можно будет называть Master of Coin – «Мастер монеты». Изменения вступают в силу 15 марта. При этом Илон и Зак также сохранят свои должности генерального директора и финансового директора. Такой титул носят несколько персонажей популярного телесериала «Игра престолов», занимающих должность казначея в выдуманных Шести королевствах, говорится в отчете.

В отчете Tesla также говорится, что компания назначила президента автомобильного подразделения Жерома Гильена на должность президента подразделения Tesla Heavy Trucking.

Фото: Zigres / Shutterstock

 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

17 марта 2021

Самый северный акселератор «Б8»‎

17 марта 2021

Moscow Travel Hack 2021

18 марта 2021

СберВЭД — онлайн-конференция участников внешнеэкономической деятельности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма