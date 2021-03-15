Илон Маск назначил себя «технокоролем» Tesla

Официальная должность Маска в Tesla - «технокороль», следует из отчета компании, размещенного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).



Новый титул получил и финансовый директор корпорации Зак Киркхорн, отмечается в документе. Его теперь можно будет называть Master of Coin – «Мастер монеты». Изменения вступают в силу 15 марта. При этом Илон и Зак также сохранят свои должности генерального директора и финансового директора. Такой титул носят несколько персонажей популярного телесериала «Игра престолов», занимающих должность казначея в выдуманных Шести королевствах, говорится в отчете.



В отчете Tesla также говорится, что компания назначила президента автомобильного подразделения Жерома Гильена на должность президента подразделения Tesla Heavy Trucking.



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