Илон Маск объявил план Neuralink: 20 000 чипов в мозг в год — $1 млрд выручки

Компания Маска готовит три версии нейроимпланта, сеть клиник и масштабный выход на рынок к 2031 году. Правда, некоторые устройства пока даже не тестировались на людях.

Технологии, меняющие жизнь

Neuralink, один из самых амбициозных проектов Илона Маска, собирается превратиться из технологического эксперимента в медтех-компанию с миллиардной выручкой. Согласно внутренней презентации для инвесторов, к 2031 году компания планирует ежегодно вживлять свои нейроинтерфейсы 20 тысячам пациентам и зарабатывать на этом не менее $1 млрд в год.

Программа включает создание собственной сети из пяти клиник, в которых будут устанавливаться как минимум три версии устройства. Пока всё находится на стадии разработок и клинических испытаний, но, по документам, с которыми ознакомился Bloomberg, у команды есть конкретные планы, расписанные по годам.

Три чипа — три сценария вмешательства

Neuralink разрабатывает линейку из трёх направлений:

Telepathy — базовая версия интерфейса «мозг–машина», с помощью которой пациент сможет управлять компьютером или девайсом напрямую, без мыши и клавиатуры.

Blindsight — чип для восстановления зрения у людей с полной слепотой.

Deep — имплант, предназначенный для подавления симптомов болезни Паркинсона и тремора.

На сегодняшний день ни одно из этих решений не получило одобрения американских регуляторов, а число людей с имплантами Neuralink остаётся крайне маленьким (меньше десяти человек). Однако в клинических испытаниях парализованные пациенты уже смогли управлять компьютером, пользоваться интернетом и даже редактировать видео. Визуальный чип ранее тестировали только на обезьянах.

Сколько стоит имплантировать мысль

Если всё пойдёт по плану, первым одобрение получит интерфейс Telepathy. Neuralink рассчитывает запустить его в 2029 году, выйти на 2 тысячи операций в год и обеспечить $100 млн выручки. Теоретически, уже через год должна начаться вторая фаза — с запуском Blindsight, приростом до 10 тысяч операций и потенциалом $500+ млн дохода. Прогноз построен из расчёта $50 000 компенсации за одну операцию.

К 2031 году компания рассчитывает достичь финальной скорости: 20 тысяч установок в год — и стабильную семизначную выручку.

Без лицензии, но с миллиардом на счету

Несмотря на ажиотаж вокруг нейроинтерфейсов, ни одно устройство для постоянной имплантации пока не одобрено FDA. Все проекты, включая Neuralink, находятся на стадии сбора данных по безопасности, эффективности и этике. Учитывая, что речь идёт об операциях на мозге, регуляторы действуют предельно осторожно.

Тем не менее, интерес к направлению огромен. Neuralink уже привлекла $1,3 млрд инвестиций и оценивается в $9 млрд, по данным PitchBook. Среди инвесторов — технологические фонды, венчурные фонды Кремниевой долины и лично Маск.

Амбиции важнее реалистичности

Илон Маск известен тем, что объявляет о технологических достижениях задолго до их реализации. Ранее он заявлял, что Tesla сможет полностью автономно ездить к 2018 году — в итоге роботакси начали тестировать только в 2025-м. В случае с Neuralink амбиции тоже опережают рынок: пока на рынке менее десяти пациентов, а план — десятки тысяч операций ежегодно.

Тем не менее, сама ставка на массовый рынок мозговых интерфейсов — уже сигнал. Если Telepathy, Blindsight и Deep дойдут до FDA, Neuralink получит не просто медтех-бизнес, а пропуск в индустрию будущего.

Что это меняет

Neuralink больше не воспринимается как футуристическая игрушка для презентаций. Компания переходит в фазу конкретных сроков, моделей и финансовых метрик. До реальных одобрений — ещё годы, но рынок уже смотрит на неё как на будущего лидера в индустрии мозговых чипов.



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