Илон Маск предложил Путину пообщаться в Clubhouse

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор в социальную сеть Clubhouse. Для этого предприниматель обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России на русском и английском языках.

Маск обратился к англоязычному аккаунту Кремля @KremlinRussia_E, предложив присоединиться к нему для разговора в набирающей популярность соцсети. «Было бы большой честью поговорить с вами», — добавил он на русском языке.

Что именно предприниматель хотел бы обсудить с Путиным, неизвестно. Кремль пока не ответил на сообщение.

С недавнего времени Илон Маск использует Clubhouse для своих выступлений. В начале февраля с помощью стрима в данной соцсети он рассказал о промежуточных результатах создания нейроинтерфейса в своем стартапе Neuralink. После чего на инвесторов подействовал «эффект Илона», и они скупили акции Clubhouse Media Group.

Однако это был не тот Clubhouse: соцсеть на бирже не представлена, а приобретенные акции относятся к компании-владельцу «домов для производства контента».

Соцсеть Clubhouse была создана в марте 2020 года. Оно разработано бывшими сотрудниками Google Роханом Сетом и Полом Дэвидсоном. Пользователи приложения общаются с помощью голоса в специальных виртуальных комнатах. Их может создать любой участник. Для регистрации в Clubhouse нужно получить приглашение от существующего пользователя платформы.

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