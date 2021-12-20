Илон Маск заявил, что заплатит $11 млрд налогов за 2021 год

Главный исполнительный директор Tesla и самый богатый человек в мире Илон Маск заплатит $11 млрд налогов по итогам работы в 2021 году.

Признанный дважды «человеком года» миллиардер заявил у себя на странице в Twitter, что размер его отчислений будет выше, чем «у любого американца за всю историю»

Сумму планируемых налогов Маск раскрыл в ответ на критику со стороны сенатора США Элизабет Уоррен. По ее словам, Маск должен платить налоги, а не «наживаться на всех остальных». Чтобы этого не случилось, Уоррен предложила изменить налоговый кодекс.

На заявление Илона Маска обратил внимание известный политический обозреватель Марк Чернович. Он поинтересовался у общественности, кто бы смог потратить $11 млрд эффективнее — миллиардер или правительство США?

Маск признан самым богатым человеком в мире, а его компания Tesla стоит около $1 трлн.

Миллиардер в 2021 году был объявлен человеком года дважды — по версии Time и Financial Times.

По мнению редакторов журнала Time, Маск «запускает спутники и укрощает Солнце», а по одному щелчку его пальцев фондовые рынки взлетают и падают. В Financial Times подчеркнули, что деятельность Илона Маска будет иметь последствия для государственных правительств, инвесторов и климата.

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Фото на обложке: Unsplash