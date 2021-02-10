Им обещают «манну небесную»: Путин призвал защитить частных инвесторов

Президент Владимир Путин на совещании с министрами поднял вопрос о защите частных инвесторов, которые теперь предпочитают депозитам другого рода инструменты. Глава государства считает, что на рынке уже могли появиться посредники, обещающие «манну небесную».

На совещании с членами кабмина в среду президент Владимир Путин призвал задуматься о защите граждан, отказавшихся от хранения денег на депозитах в пользу рынка инвестиций.

«Нам ни в коем случае не нужно здесь «второе издание» обманутых дольщиков», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что на рынке уже могли появиться посреднические конторы, которые «обещают манну небесную», но в итоге люди теряют свои сбережения.

Ранее в России предложили разрешить использовать средства материнского капитала для инвестиций в ценные бумаги.

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