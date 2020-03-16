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Илон Маск за неделю потерял $5,5 млрд

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за эту неделю потерял $5,5 млрд. Произошло это после обвала на американских рынках, который стал крупнейшим за последние 33 года. Об этом пишет Forbes.

Илон Маск за неделю потерял $5,5 млрд

Индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ просели на 10% на фоне опасений по поводу распространения коронавируса. Обвал на рынках США стал крупнейшим с 1987 года. 

Акции Tesla упали на 22%. Состояние Маска сократилось на 18%, до $31,1 млрд.

При этом сам предприниматель в Twitter назвал панику из-за коронавируса глупостью, а своим сотрудникам сказал, что они скорее погибнут в автомобильной аварии, чем от новой инфекции.

Сам вирус повлиял на работу Tesla. В конце января приостановил работу завод Tesla Gigafactory. Он расположен в Китае и занимается производством аккумуляторов и автомобилей Model Y и Model 3.

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Фото: dennizn / Shutterstock

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