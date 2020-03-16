Илон Маск за неделю потерял $5,5 млрд
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за эту неделю потерял $5,5 млрд. Произошло это после обвала на американских рынках, который стал крупнейшим за последние 33 года. Об этом пишет Forbes.
Индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ просели на 10% на фоне опасений по поводу распространения коронавируса. Обвал на рынках США стал крупнейшим с 1987 года.
Акции Tesla упали на 22%. Состояние Маска сократилось на 18%, до $31,1 млрд.
При этом сам предприниматель в Twitter назвал панику из-за коронавируса глупостью, а своим сотрудникам сказал, что они скорее погибнут в автомобильной аварии, чем от новой инфекции.
The coronavirus panic is dumb— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020
Сам вирус повлиял на работу Tesla. В конце января приостановил работу завод Tesla Gigafactory. Он расположен в Китае и занимается производством аккумуляторов и автомобилей Model Y и Model 3.
Фото: dennizn / Shutterstock
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