Суд обязал IMAX исполнить условия договора с «Формулой кино» и «Синема парком»

Арбитражный суд Москвы принял решение обязать канадскую компанию IMAX исполнить обязательства по договорам с юридическим лицом объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино». Разбирательство касалось соглашения 2008 года о товарном знаке техобслуживании.

Генеральный директор киносети Алексей Васянин утверждал ранее, что IMAX наложила ограничение на показ фильмов в своем формате. Решение в пользу сети вынесено 22 марта. Если компания не приступит к его исполнению в течение пяти дней после даты вынесения, будет начисляться ежедневный штраф в размере 200 тыс. рублей.

При этом на самом заседании от компании никто не присутствовал. Суду предстоит рассмотреть иск от другого юрлица киносети, заседание пройдет 6 сентября.

Компании подали иски к IMAX осенью прошлого года. Несмотря на то, что официально IMAX не уходила из России, с 1 июня она приостановила работу в стране, отмечают в Ассоциации владельцев кинотеатров.

Весной 2022 года крупнейшие студии присоединились к осуждению боевых действий на территории Украины и прекратили прокат своих фильмов в РФ. В их числе — Sony, Warner Bros и The Walt Disney.

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