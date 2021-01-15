На Impact Fest 2021 обсудят развитие импакт-экономики в России

С 15 по 21 февраля 2021 года пройдёт фестиваль, посвящённый принципам импакт-экономики — системе, в которой общественное благо и решение глобальных социальных и экологических проблем так же важно, как и финансовый результат. В программе мероприятия — лекции, мастер-классы, встречи с лидерами системных изменений из разных стран.
Главные темы Impact Fest 2021:
- образование — как и чему обучать детей и взрослых для формирования импакт-экономики;
- инклюзия — как создать доступную среду и равные возможности для разных людей;
- экология — как реализовать инициативы по защите окружающей среды и найти баланс между импактом и заработком;
- технологии — какие возможности они откроют импакт-предпринимателям в ближайшем будущем;
- роль медиа и сообществ в импакт-экономике — как сделать импакт услышанным.
Среди спикеров — предприниматели, инвесторы, представители благотворительных организаций и коммерческих компаний:
- Дарья Алексеева (CharityShop, благотворительный фонд «Второе дыхание»);
- Илья Зибарев (импакт-инвестор, партнёр программы «Навстречу импакт-инвестициям»);
- Антон Степаненко (BCG Москва, todogood);
- Татьяна Сельская (shiftologist.com);
- Даниил и Давид Либерманы (Frank Money, Snapchat);
- Сергей Тушев (экоцентр «Сборка», «#МосЭко/РосЭко») и другие.
Предприниматели — важный двигатель импакт-экономики. Но для системных изменений нужен вклад каждого. Именно для этого мы проводим Impact Fest — чтобы как можно больше людей узнали, как принять участие в развитии импакт-экономики, исходя из собственных навыков, опыта и интересов.
Фестиваль реализуется при поддержке Европейского союза, Фонда имени Фридриха Эберта в России, Посольства Великобритании в Москве и медиаплатформы 7х7.
Подробная информация и бесплатная регистрация — на сайте.
Фото на обложке: G-Stock Studio/Shutterstock.com
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