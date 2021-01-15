С 15 по 21 февраля 2021 года пройдёт фестиваль, посвящённый принципам импакт-экономики — системе, в которой общественное благо и решение глобальных социальных и экологических проблем так же важно, как и финансовый результат. В программе мероприятия — лекции, мастер-классы, встречи с лидерами системных изменений из разных стран.

На Impact Fest 2021 обсудят развитие импакт-экономики в России