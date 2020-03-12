Impact Hub Moscow запустил программу для социальных предпринимателей
Impact Hub Moscow принимает заявки на участие в инкубационной программе 90 days challenge, которая поможет социальным предпринимателям с проектами на стадии идеи и первых продаж быстро продвинуть свой бизнес. Дедлайн — 7 апреля 2020 года.
Организаторы изучат заявки, проведут интервью и выберут самые интересные проекты, которые смогут пройти программу бесплатно. Финалистов объявят 1 июня, а через месяц начнется работа с предпринимателями.
В инкубатор могут попасть проекты, которые работают в следующих сферах:
- женское социальное предпринимательство;
- инклюзивный бизнес;
- социальный IT-бизнес;
- креативные социальные проекты.
В программу инкубатора входят:
- вводный семинар и практические вебинары;
- работа с куратором-предпринимателем и экспертами;
- питч-сессия проектов;
- поддержка ментора после окончания инкубатора.
Также лучшие участники получат грант на развитие своего социального проекта и тревел-грант на образовательную поездку в Европу. Призовой фонд — 28 000 евро.
Подать заявку и узнать подробности инкубационной программы можно на сайте.
Фото на обложке: Blake Wisz/Unsplash
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