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Impact Hub Moscow запустил программу для социальных предпринимателей

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Impact Hub Moscow принимает заявки на участие в инкубационной программе 90 days challenge, которая поможет социальным предпринимателям с проектами на стадии идеи и первых продаж быстро продвинуть свой бизнес. Дедлайн — 7 апреля 2020 года.

Impact Hub Moscow запустил программу для социальных предпринимателей

Организаторы изучат заявки, проведут интервью и выберут самые интересные проекты, которые смогут пройти программу бесплатно. Финалистов объявят 1 июня, а через месяц начнется работа с предпринимателями.

В инкубатор могут попасть проекты, которые работают в следующих сферах:

  • женское социальное предпринимательство;
  • инклюзивный бизнес;
  • социальный IT-бизнес;
  • креативные социальные проекты.

В программу инкубатора входят:

  • вводный семинар и практические вебинары;
  • работа с куратором-предпринимателем и экспертами;
  • питч-сессия проектов;
  • поддержка ментора после окончания инкубатора.

Также лучшие участники получат грант на развитие своего социального проекта и тревел-грант на образовательную поездку в Европу. Призовой фонд — 28 000 евро.

Rusbase отслеживает все конкурсы, хакатоны и чемпионаты, чтобы вы не упустили свой шанс: жмите #chance!

Подать заявку и узнать подробности инкубационной программы можно на сайте.

Фото на обложке: Blake Wisz/Unsplash

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