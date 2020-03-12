Impact Hub Moscow запустил программу для социальных предпринимателей

Impact Hub Moscow принимает заявки на участие в инкубационной программе 90 days challenge, которая поможет социальным предпринимателям с проектами на стадии идеи и первых продаж быстро продвинуть свой бизнес. Дедлайн — 7 апреля 2020 года.

Организаторы изучат заявки, проведут интервью и выберут самые интересные проекты, которые смогут пройти программу бесплатно. Финалистов объявят 1 июня, а через месяц начнется работа с предпринимателями.

В инкубатор могут попасть проекты, которые работают в следующих сферах:

женское социальное предпринимательство;

инклюзивный бизнес;

социальный IT-бизнес;

креативные социальные проекты.

В программу инкубатора входят:

вводный семинар и практические вебинары;

работа с куратором-предпринимателем и экспертами;

питч-сессия проектов;

поддержка ментора после окончания инкубатора.

Также лучшие участники получат грант на развитие своего социального проекта и тревел-грант на образовательную поездку в Европу. Призовой фонд — 28 000 евро.

Подать заявку и узнать подробности инкубационной программы можно на сайте.

Фото на обложке: Blake Wisz/Unsplash