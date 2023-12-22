Компания Impact Capital возглавила два инвестиционных раунда на общую сумму 172 млн рублей, рассказали RB.RU в пресс-службе. В первом случае 22 млн рублей привлекла портфельная компания Impact Capital – производитель уникального органического биоприлипателя «Агроальянс». Во втором случае финансирование в размере 150 млн рублей получил разработчик промышленных лазерных комплексов «Термолазер».

«Агроальянс» привлек 22 млн рублей делового финансирования при оценке в 100 млн рублей, это первые привлеченные средства для компании. Их производитель направит на расширение НИОКР, масштабирование, а также на освоение новых рынков.

«Агроальянс» работает с 2013 года. По данным ЕГРЮЛ, 69,3% компании принадлежат Евгению Уногаеву, еще 10% — у его бизнес-партнера Артема Бориссова. Impact Capital владеет 7%, пул частных инвесторов — 13,7%.

Компания специализируется на изготовлении средств по защите растений и удобрений. Также производит клей для рапса, ведет собственные научные разработки. Все продукты произведены на основе смол хвойных деревьев.

В ходе второго раунда, где Impact Capital выступила лид-инвестором, финансирование в размере 150 млн рублей привлекла компания «Термолазер», которая специализируется на производстве промышленных лазерных комплексов. Компания основана в 2010 году.

Разработанная «Термолазером» технология повышает износостойкость и строк эксплуатации обрабатываемых изделий в несколько раз. Ее продукты применяются в металлургии, энергетике, строительстве и других сферах.

По итогам 2022 года выручка компании составила 137 млн рублей, ожидания по текущему году — 400 млн рублей. Также в 2024 году «Термолазер» планируется привлечение второго раунда. Балансовая стоимость компании превышает 1 млрд рублей.

Привлеченные 150 млн рублей «Термолазер» направит на расширение линейки оборудования, масштабирование сети лазерных центров, а также на выход на международные рынки. Финансирование предоставили как частные, так и институциональные инвесторы.

По итогам регистрационных действий Impact Capital и пул инвесторов получат около 30% компании.

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