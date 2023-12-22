Компания Impact Capital возглавила два инвестиционных раунда на общую сумму 172 млн рублей, рассказали RB.RU в пресс-службе. В первом случае 22 млн рублей привлекла портфельная компания Impact Capital – производитель уникального органического биоприлипателя «Агроальянс». Во втором случае финансирование в размере 150 млн рублей получил разработчик промышленных лазерных комплексов «Термолазер».
«Агроальянс» привлек 22 млн рублей делового финансирования при оценке в 100 млн рублей, это первые привлеченные средства для компании. Их производитель направит на расширение НИОКР, масштабирование, а также на освоение новых рынков.
«Агроальянс» работает с 2013 года. По данным ЕГРЮЛ, 69,3% компании принадлежат Евгению Уногаеву, еще 10% — у его бизнес-партнера Артема Бориссова. Impact Capital владеет 7%, пул частных инвесторов — 13,7%.
Компания специализируется на изготовлении средств по защите растений и удобрений. Также производит клей для рапса, ведет собственные научные разработки. Все продукты произведены на основе смол хвойных деревьев.
В ходе второго раунда, где Impact Capital выступила лид-инвестором, финансирование в размере 150 млн рублей привлекла компания «Термолазер», которая специализируется на производстве промышленных лазерных комплексов. Компания основана в 2010 году.
Разработанная «Термолазером» технология повышает износостойкость и строк эксплуатации обрабатываемых изделий в несколько раз. Ее продукты применяются в металлургии, энергетике, строительстве и других сферах.
По итогам 2022 года выручка компании составила 137 млн рублей, ожидания по текущему году — 400 млн рублей. Также в 2024 году «Термолазер» планируется привлечение второго раунда. Балансовая стоимость компании превышает 1 млрд рублей.
Привлеченные 150 млн рублей «Термолазер» направит на расширение линейки оборудования, масштабирование сети лазерных центров, а также на выход на международные рынки. Финансирование предоставили как частные, так и институциональные инвесторы.
По итогам регистрационных действий Impact Capital и пул инвесторов получат около 30% компании.
Фото на обложке: WAQAS_EVENTS /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Bloomberg назвал самые высокодоходные акции 2023 года
- 2 «Тинькофф Инвестиции» тестируют первого в России инвестиционного ассистента на базе ИИ
- 3 «Даблби Инновации» привлекли 11 млн рублей на развитие инновационного вендинга
- 4 «Ростелеком» приобрел 60% в разработчике платформы делового туризма «Кортеос»
- 5 Консервативный или агрессивный
ВОЗМОЖНОСТИ
22 декабря 2023
22 декабря 2023
25 декабря 2023