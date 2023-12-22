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Impact Capital возглавила два инвестиционных раунда на общую сумму 172 млн рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания Impact Capital возглавила два инвестиционных раунда на общую сумму 172 млн рублей, рассказали RB.RU в пресс-службе. В первом случае 22 млн рублей привлекла портфельная компания Impact Capital – производитель уникального органического биоприлипателя «Агроальянс». Во втором случае финансирование в размере 150 млн рублей получил разработчик промышленных лазерных комплексов «Термолазер».

Impact Capital возглавила два инвестиционных раунда на общую сумму 172 млн рублей

«Агроальянс» привлек 22 млн рублей делового финансирования при оценке в 100 млн рублей, это первые привлеченные средства для компании. Их производитель направит на расширение НИОКР, масштабирование, а также на освоение новых рынков.

«Агроальянс» работает с 2013 года. По данным ЕГРЮЛ,  69,3% компании принадлежат Евгению Уногаеву, еще 10% — у его бизнес-партнера Артема Бориссова. Impact Capital владеет 7%, пул частных инвесторов — 13,7%.

Компания специализируется на изготовлении средств по защите растений и удобрений. Также производит клей для рапса, ведет собственные научные разработки. Все продукты произведены на основе смол хвойных деревьев.

В ходе второго раунда, где Impact Capital выступила лид-инвестором, финансирование в размере 150 млн рублей привлекла компания «Термолазер», которая специализируется на производстве промышленных лазерных комплексов. Компания основана в 2010 году.

Разработанная «Термолазером» технология повышает износостойкость и строк эксплуатации обрабатываемых изделий в несколько раз. Ее продукты применяются в металлургии, энергетике, строительстве и других сферах. 

По итогам 2022 года выручка компании составила 137 млн рублей, ожидания по текущему году — 400 млн рублей. Также в 2024 году «Термолазер» планируется привлечение второго раунда. Балансовая стоимость компании превышает 1 млрд рублей.

Привлеченные 150 млн рублей «Термолазер» направит на расширение линейки оборудования, масштабирование сети лазерных центров, а также на выход на международные рынки. Финансирование предоставили как частные, так и институциональные инвесторы.

По итогам регистрационных действий Impact Capital и пул инвесторов получат около 30% компании.

Фото на обложке: WAQAS_EVENTS / Shutterstock

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