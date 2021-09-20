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Дэвид Городянский, Рубен Варданян и Магомед Мусаев запустили платформу для социально-преобразующих инвестиций

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В течение 10 лет с помощью платформы планируется направить масштабные инвестиции в России и в мире в компании, которые решают острые задачи, стоящие перед человечеством, сообщила пресс-служба ImpactFuture. Первой задачей стало обучение профессиональным навыкам и их монетизация.

Дэвид Городянский, Рубен Варданян и Магомед Мусаев запустили платформу для социально-преобразующих инвестиций

18 сентября 2021 года предприниматели и инвесторы Дэвид Городянский, Рубен Варданян и Магомед Мусаев объявили о создании инвестиционной компании ImpactFuture. Компания предоставит частным инвесторам и корпорациям механизм для решения масштабных социальных проблем экономически устойчивым путем.

Инвесторы ежегодно выбирают масштабную социальную задачу, которая затрагивает миллионы или миллиарды людей и может быть решена частными компаниями и в решение которой они хотят инвестировать. Затем ImpactFuture организует конкурс для технологических компаний, обладающих достаточным ресурсом и потенциалом в решении поставленной задачи.

Инвесторы вкладываются в те компании, которые показывают самые масштабные финансовые и социальные результаты.

Темой первого конкурса стало образование. Его задача: дать профессиональные навыки 100 тыс. людей в регионах и создать возможности для монетизации навыков наибольшему проценту из них. Центральная проблема, которой посвящен первый конкурс — недостаток решений, позволяющих построить «мост» через обучение к высокопроизводительным рабочим местам.

Он будет длиться шесть месяцев, за это время компании должны будут продемонстрировать работоспособность своей бизнес-модели, которая решает поставленные задачи, и способность к достижению поставленных целей. 

В первом конкурсе победитель получит инвестиции от $1 млн. Помимо инвестиции ImpactFuture предлагает доступ к партнерам и клиентам, возможность выхода на зарубежные рынки при экспертной поддержке конкурса. 

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Фото на обложке: Feel good studio / Shutterstock

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