Открыт прием заявок для импакт-проектов на программу Impactive 2022

Акселератор Impactive объявил набор импакт-стартапов в обновленную программу Impactive 2022. В этом году она пройдет при участии партнеров, которые активно поддерживают и развивают импакт-предпринимательство в России. Ими стали бизнес-инкубатор ВШЭ и венчурная компания Venture Crew.

Акселератор Impactive одним из первых начал развивать импакт-инфраструктуру в России. С 2020 года менторы и эксперты программы обучили десятки импакт-стартапов и помогли привлечь более $350 тыс. инвестиций. В декабре 2021 года организаторы провели первый в России форум «Импакт-инвестирование: тренд новой экономики» совместно с Forbes Congress.

В этом году, который станет очень непростым для российской экономики, создатели программы решили обновить ее, чтобы эффективнее помогать импакт-стартапам преодолевать трудности в кризис.

«Акселератор ставит перед собой цель стать "инфраструктурным ядром” импакт-бизнеса в России, где инвесторы и предприниматели смогут получить всю необходимую поддержку для реализации импакт-целей», — сказала основатель программы Любовь Шерышева.

Для этого Impactive 2022 объединила вокруг себя партнеров: бизнес-инкубатор ВШЭ станет партнером по привлечению и акселерации импакт-проектов, а венчурная компания Venture Crew — партнером по привлечению инвестиции.

Развитие импакт-проектов в инфраструктуре будет осуществляться совместно с экспертами и единомышленниками:

I’MPACT — консалтинг сервис в сфере устойчивого маркетинга;

«Клуб Инвестиционного Нетворкинга» — партнер по развитию импакт-сообщества;

«МЕ Можайская Executive» — поиск и оценка руководителей, карьерное консультирование;

Lurye, Chumakov & Partners — юридический бутик в сфере инвестиций.

Основной акцент в программе будет сделан на прицельное менторское сопровождение каждого из импакт-стартапов, в ходе которого они получат инструменты для построения антикризисной стратегической бизнес-модели, индивидуальную поддержку и консультации бизнес-экспертов, а также возможность привлечения инвестиций для развития бизнеса.

Отбор импакт-проектов в программу будет проходить по следующим критериям:

стартапы с выраженной импакт-составляющей;

проекты, осуществившие первые продажи и находящиеся в поиске первых или повторных инвестиций;

команда из трех и более человек;

готовность выделить не менее пяти часов в неделю на общение с менторами и экспертами.

Подать заявку на участие можно до 30 апреля. Подробнее о программе акселератора — на сайте, а также в телеграм-канале @impactiveru.

Фото на обложке: Yulia Grigoryeva / Shutterstock