Бары и рестораны стали заменять импортный алкоголь российским

На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.

«Сидр групп» (управляет барами Do not disturb, «Вермутерия RE», Room#5) с 24 марта 2022 года полностью перейдет на российский алкоголь, хотя до 24 февраля на импортное спиртное приходилось около 95% в меню, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на партнера компании Василису Волкову. Такими планами поделились и другие рестораторы. Шеф-бармен «Котельной» Евгений Вагин сообщил, что уже начинает подбирать аналоги на замену.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, сейчас очень многие рестораторы заменяют импортный алкоголь российским.

Российский производитель алкоголя Ladoga подтверждает, что спрос на их джины Barrister, виски Fowler’s и Highgarden, биттеры Ligare и ликеры вырос. Переход на российский алкоголь стал вынужденной мерой для баров и ресторанов. Это позволит заведениям сдерживать рост цен на напитки для потребителей и снизит риски сбоя поставок из-за границы, указал основатель сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов.

По данным совладельца «Сюр-бара» и «Интеллигенции» Никиты Фомкина, стоимость зарубежных крепких напитков за последние три недели выросла до 100%, в то время как стоимость российских почти не изменилась. В Ladoga говорят, что цены на импортный алкоголь выросли на 60-100%, на российские крепкие напитки — на 7%.

Цены в рублях на импортный алкоголь выросли соразмерно курсу валют, отметили в Luding Group и Roust. А российские напитки прибавили в цене около 10% из-за увеличения расходов на логистику и подорожания ингредиентов и материалов.

При этом заменить весь иностранный алкоголь не получился, поскольку некоторые продукты невозможно выращивать в климатических условиях России, указала Волкова. Так, например, текила производится на основе агавы, а ром — на тростниковом сахаре. А вот пиво, коньяк, портвейн, ликеры, биттеры и пиво российского производства вполне могут конкурировать с импортными.

Российский алкоголь бары и рестораны смогут как минимум использовать для приготовления коктейлей, где для потребителя замена может быть менее заметна, отметил Сергей Миронов.

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