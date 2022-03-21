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Бары и рестораны стали заменять импортный алкоголь российским

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.

Бары и рестораны стали заменять импортный алкоголь российским

«Сидр групп» (управляет барами Do not disturb, «Вермутерия RE», Room#5) с 24 марта 2022 года полностью перейдет на российский алкоголь, хотя до 24 февраля на импортное спиртное приходилось около 95% в меню, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на партнера компании Василису Волкову. Такими планами поделились и другие рестораторы. Шеф-бармен «Котельной» Евгений Вагин сообщил, что уже начинает подбирать аналоги на замену.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, сейчас очень многие рестораторы заменяют импортный алкоголь российским.

Российский производитель алкоголя Ladoga подтверждает, что спрос на их джины Barrister, виски Fowler’s и Highgarden, биттеры Ligare и ликеры вырос. Переход на российский алкоголь стал вынужденной мерой для баров и ресторанов. Это позволит заведениям сдерживать рост цен на напитки для потребителей и снизит риски сбоя поставок из-за границы, указал основатель сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов.

По данным совладельца «Сюр-бара» и «Интеллигенции» Никиты Фомкина, стоимость зарубежных крепких напитков за последние три недели выросла до 100%, в то время как стоимость российских почти не изменилась. В Ladoga говорят, что цены на импортный алкоголь выросли на 60-100%, на российские крепкие напитки — на 7%.

Цены в рублях на импортный алкоголь выросли соразмерно курсу валют, отметили в Luding Group и Roust. А российские напитки прибавили в цене около 10% из-за увеличения расходов на логистику и подорожания ингредиентов и материалов.

При этом заменить весь иностранный алкоголь не получился, поскольку некоторые продукты невозможно выращивать в климатических условиях России, указала Волкова. Так, например, текила производится на основе агавы, а ром — на тростниковом сахаре. А вот пиво, коньяк, портвейн, ликеры, биттеры и пиво российского производства вполне могут конкурировать с импортными. 

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Российский алкоголь бары и рестораны смогут как минимум использовать для приготовления коктейлей, где для потребителя замена может быть менее заметна, отметил Сергей Миронов.

Фото на обложке: AboutLife / Shutterstock

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