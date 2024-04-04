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В России введут режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России появится межведомственная комиссия, которая будет выдавать разрешения на использование трудов интеллектуальной деятельности без согласия зарубежных правообладателей. Постановление кабмина о создании такого органа и правилах его деятельности имеются в распоряжении РБК.

В России введут режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов

Разрешения комиссия будет выдавать в исключительных случаях по заявкам компаний, в которых государство или граждане РФ владеют долей в компании от 75%. При этом обязательное условие соблюдение всех формальностей — получение отказа от правообладателя или неполучение ответа от него в установленный срок.

Комиссия станет инструментом ограничения интеллектуальных прав собственности ради интересов нацбезопасности, подчеркивается в сообщении.

В феврале 2024 года создать такую комиссию и определить правила ее работы поручил президент России Владимир Путин. В Минэкономразвития подтвердили, что работа над созданием нового органа ведется.

Фото на обложке: Unsplash

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