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Только 6% представителей бизнеса решили вопрос импортозамещения — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Только 6% представителей бизнеса решили вопрос импортозамещения, показало исследование Фонда развития интернет-инициатив. Нерешенными остаются даже базовые задачи импортозамещения, а рынок попросту не готов отказаться от зарубежных решений, отметили респонденты.

Только 6% представителей бизнеса решили вопрос импортозамещения — исследование

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) провел исследование рынка на вопрос возможности и перспектив импортозамещения. В опросе участвовали 50 российских корпораций из 12 отраслей, также в результатах исследования представлено мнение команды Центра корпоративных инноваций ФРИИ.

Только 6% респондентов признались, что решили вопросы импортозамещения. Нерешенными остаются базовые задачи, например, обеспечение технологической независимости (60% опрошенных) и функционирования текущей инфраструктуры (55%).

Рынок не готов полностью отказаться от зарубежных решений, показало исследование. Каждый третий респондент отметил, что на отечественном рынке нет аналогов, 64% опрошенных указали на низкое качество отечественных решений. 28% респондентов отметили высокую стоимость таких решений, еще 43% подчеркнули сложность их интеграции.

Почти каждый второй респондент использует скаутинг в решении вопросов импортозамещения, 38% применяют для этих целей акселерационные программы.

Фото на обложке: stoatphoto / Shutterstock

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