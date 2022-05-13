Американский стартап Improvado Даниила Кравцова привлек $22 млн

Платформа для анализа и оценки маркетинговых вложений бизнеса в продвижение в соцсетях Improvado, которую создал томский программист Даниил Кравцов, привлекла $22 млн. Деньги направят на расширение штата и развитие продукта.
Релиз с информацией о сделке размещен на сайте Improvado.
Стартап привлек $22 млн от Updata Partners в качестве лид-инвестора в раунде серии А. Improvado направит средства на развитие продукта и расширение штата. В 2021 году команда стартапа выросла на 30%.
«Сейчас, если посмотреть на карту, у нас есть сотрудники в любом часовом поясе. За 2022 планируем увеличить команду еще на 50% по всем направлениям: разработка, продукт, поддержка, маркетинг», – отметил основатель Improvado Даннил Кравцов. Он добавил, что компания нанимает сотрудников в России с релокацией в Казахстан и Мексику.
Платформа Improvado позволяет бизнесу удобно анализировать окупаемость своих маркетинговых вложений в соцсетях и различных сервисах, таких как YouTube, Salesforce, TradeDesk.
Согласно данным из карточки Improvado на Crunchbase, общий объем привлеченных компанией средств составляет $8 млн без учета текущего раунда. О получении стартапом финансирования в размере $3 млн RB рассказывали в 2017 году.
Даниил Кравцов основал Improvado в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в США в городе Сан-Диего. В интервью RB Кравцов рассказал, как строил бизнес в Штатах, как привлекал инвестиции и многом другом.
Фото на обложке: Nobody_man /
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