Давид Ян стал соучредителем ИИ-стартапа INAU для общения с людьми с психическими особенностями

Основатель ABBYY Давид Ян стал соучредителем стартапа INAU, решение которого с помощью технологий искусственного интеллекта помогает общаться людям с психическими особенностями. Этот инклюзивный проект является первопроходцем в использовании ИИ для общения путем расшифровки языка сердца, тела и мозга, отметил Ян.

Бизнесмен Давид Ян стал соучредителем стартапа Inau.ai. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, его имя также числится в списке соучредителей на сайте проекта.

«Этот международный инклюзивный проект является первопроходцем в использовании ИИ для общения с людьми с психическими особенностями путем расшифровки языка сердца, тела и мозга», – написал Ян.

На основе своего исследования Inau планирует создать прототип ИИ-коммуникатора. В будущем его собираются внедрить в онлайн-сервисы повседневной жизни: банковские приложения, службы такси, доставки еды и другие.

Научными партнерами Inau являются Йельская медицинская школа, Хьюстонский университет, Университет Карнеги-Меллона, Тель-Авивский университет и Иерусалимский университет.

В качестве соучредителей Inau на сайте стартапа также указаны бывший член правления Международной ассоциации генетических заболеваний кожи (страны СНГ) Ирина Соковнина-Михельсон и инвестор и предприниматель Марина Авербух.

Фото на обложке: Inau