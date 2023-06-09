В Москве запустят инклюзивный акселератор для предпринимателей с инвалидностью

В Москве запустят инклюзивный акселератор для социальных проектов. Его участниками могут стать предприниматели с инвалидностью и компании, в которых работают сотрудники-инвалиды. Прием заявок уже открыт, программа начнется 24 июля.

В Москве открылся прием заявок на участие в акселераторе для социальных проектов. Его организаторами являются Фонд поддержки социальных проектов и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Участниками акселерационной программа могут стать предприниматели-инвалиды и компании, в которых работают сотрудники с инвалидностью.

«Это интенсивная программа, в рамках которой начинающим и действующим предпринимателям расскажут, как развивать и продвигать проект, управлять командой, привлекать инвестиции», – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Кураторы будут проводить с участниками программы индивидуальные встречи для оценки текущего состояния проекта, а также расскажут им, как презентовать продукт коллегам и потенциальным инвесторам.

Прием заявок уже идет на сайте акселератора. Сама программа начнется 24 июля и продлится два месяца. Обязательным условием участия в проекте является наличие MVP (минимально жизнеспособного продукта) и первой выручки.

Фото на обложке: Golubovy / Shutterstock