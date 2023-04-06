Число вакансий для людей с ограниченными возможностями выросло на 40% — «Авито Работа»

Количество вакансий для людей с ограниченными возможностями выросло за год на 40%, сообщили в «Авито Работе». Большинство таких вакансий – в сферах сельского хозяйства, производства, продажах и строительства.

Активность соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) за последний год выросла на 44%, а число предложений о работе для таких людей – на 40%, сообщили в сервисе «Авито Работа».

Большинство вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями, предлагается в сферах сельского хозяйства и производства (20%), продажах (10%), строительстве (8%).

Самая высокая активность соискателей с ОВЗ наблюдается в промышленности (23% от всех откликов), строительстве (11%) и продажах (8%). Больше всего активность соискателей выросла в сферах образования (+63%), медицине (+55%) и IT (+45%).

Людей с ОВЗ берут как на офисную работу, так и на удаленную, отметили специалисты. В том числе востребованность «удаленки» оказала влияние на рост показателей по доступности вакансий и активности соискателей, пояснили в «Авито Работе».

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