ФНС раскрыла выручку Meta в России — 39,8 млрд рублей

Выручка Meta (ранее Facebook) в России составила 39,8 млрд рублей – столько компания заработала по итогам 2020 года. Данные содержатся в тексте судебного постановления о назначении Meta оборотного штрафа за неудаление запрещенной информации.

Постановление о назначении Meta административного наказания опубликовано на судебном портале московских судов.

Из текста следует, что в 2020 году Meta Platforms, в то время еще именовавшаяся Facebook, со своими аффилированными лицами получила на территории России выручку в размере 39,8 млрд рублей.

В постановлении приведены три суммы – 50,98 млн рублей, 217,5 млн рублей и 39,55 млрд рублей – но не указано, о каких аффилированных лицах идет речь. В тексте упоминаются только два информационных ресурса, которые принадлежат Meta – Facebook и Instagram.

На основании дохода в 39,8 млрд рублей до вычета налогов в отношении Meta назначили оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей – 1/20 от годового оборота компании в России. Штраф назначили за повторный отказ удалить запрещенный в России контент со своих ресурсов.

VK Group (ранее Mail.ru Group) по итогам 2020 года заработала 107,4 млрд рублей. Принадлежащая ей социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о выручке в 25,4 млрд рублей за этот период.

Ранее ФНС раскрыла дохода Google в России. Компания заработала 144 млрд рублей за 2020 год.

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