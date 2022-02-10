Федеральный бюджет получил почти 83 млрд рублей от налога для богатых

Федеральная налогова служба раскрыла сборы повышенного налога для богатых — НДФЛ по 15% — за прошедший год. Они составили 636,4 млрд рублей, из них 82,7 млрд рублей — дополнительные доходы, зачисляемые в федбюджет, а не на счет регионов. Основную сумму обеспечили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Минфин рассчитывал на 60 млрд рублей по итогам года, фактических результат на 38% выше прогнозов. На ближайшие три года ведомство заложило в закон о бюджете сборы в размере 79–90 млрд рублей с высоких доходов. В министерстве добавили, что эти оценки могут быть скорректированы весной, когда Минэкономразвития уточнит макропрогноз, передает РБК.

Доходы свыше 5 млн рублей в год соответствуют месячной зарплате в 416,7 тыс. рублей и выше. Повышенной ставкой облагается та часть дохода, которая превысила 5 млн рублей в год. Налоговая база для расчетов — основная зарплата, дивиденды, поступления от операций с ценными бумагами, выигрыши в лотерею. Из-под обложения исключены разовые или нерегулярные доходы, которые в целом не меняют имущественный статус.

Еще 7,9 млрд рублей поступлений в бюджет страны обеспечили сборы НДФЛ с купонного дохода по облигациям ОФЗ и по доходам от корпоративных облигаций, которые выпустили после 1 января 2017 года. На Москву пришлось 83% поступлений. Допвыплаты с доходов на физлиц в целом составили около 1,7% в прошлом году, котору достигли примерно 4,9 трлн рублей.

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