Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Федеральный бюджет получил почти 83 млрд рублей от налога для богатых

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральная налогова служба раскрыла сборы повышенного налога для богатых — НДФЛ по 15% — за прошедший год. Они составили  636,4 млрд рублей, из них 82,7 млрд рублей — дополнительные доходы, зачисляемые в федбюджет, а не на счет регионов. Основную сумму обеспечили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Федеральный бюджет получил почти 83 млрд рублей от налога для богатых

Минфин рассчитывал на 60 млрд рублей по итогам года, фактических результат на 38% выше прогнозов. На ближайшие три года ведомство заложило в закон о бюджете сборы в размере 79–90 млрд рублей с высоких доходов. В министерстве добавили, что эти оценки могут быть скорректированы весной, когда Минэкономразвития уточнит макропрогноз, передает РБК.

Доходы свыше 5 млн рублей в год соответствуют месячной зарплате в 416,7 тыс. рублей и выше. Повышенной ставкой облагается та часть дохода, которая превысила 5 млн рублей в год. Налоговая база для расчетов — основная зарплата, дивиденды, поступления от операций с ценными бумагами, выигрыши в лотерею. Из-под обложения исключены разовые или нерегулярные доходы, которые в целом не меняют имущественный статус. 

Еще 7,9 млрд рублей поступлений в бюджет страны обеспечили сборы НДФЛ с купонного дохода по облигациям ОФЗ и по доходам от корпоративных облигаций, которые выпустили после 1 января 2017 года. На Москву пришлось 83% поступлений. Допвыплаты с доходов на физлиц в целом составили около 1,7% в прошлом году, котору достигли примерно 4,9 трлн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что делать, если просрочили уплату налогов?
  2. 2 Что такое камеральная налоговая проверка?
  3. 3 Налоги на Кипре: условия для физических лиц, инвесторов и бизнеса в 2021 году
  4. 4 «Циан» намерен войти в реестр финансовых маркетплейсов
  5. 5 Как легко вести учет средств бизнеса в Google-таблицах

ВОЗМОЖНОСТИ

11 февраля 2022

Премия Data Award 2022

13 февраля 2022

Международная олимпиада по анализу данных IDAO

13 февраля 2022

Life Science Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Как сделать собственный NFT-токен и заработать на нем

Новости

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 из рыболовного мусора представят 9 февраля

Колонки

Процедура банкротства физического лица в 2022 году: пошаговая инструкция

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Колонки

«Всегда спрашиваю кандидата об отношениях с семьей». Как проводят собеседования фаундеры стартапов и топы компаний?