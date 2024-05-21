Мосбиржа и ЦБ планируют создать индикатор торговой активности инсайдеров

Мосбиржа и ЦБ планируют создать индикатор торгово активности инсайдеров. Инструмент поможет предупредить недобросовестное поведение участников фондового рынка, а также повысить его прозрачность.

Московская биржа и Банк России изучают возможность запуска нового индекса для анализа торговой активности инсайдеров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора департамента Мосбиржи Ирину Грекову.

В мировой практике уже применяются подобные инструменты, информацию о раскрытии инсайдерских сделок предоставляют биржи и аналитические ресурсы в виде индексов торговли эмитентов.

По словам Грековой, запуск индекса инсайдеров позволит повысить прозрачность фондового рынка и предупредить недобросовестное поведение его участников.

В период с 2010 по 2023 год Банк России выявил более 150 случаев незаконного использования информации от инсайдеров в целях манипулирования рынком.

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