Российский бизнес стал чаще конфликтовать после выборов в Госдуму

Бизнес в России стал чаще конфликтовать. Это следует из расчета индекса конфликтности деловой среды, показатель которого после выборов в Госдуму достиг почти рекордных значений.
Индекс конфликтности деловой среды рассчитали специалисты инвестиционной компании А1 совместно с Московской школой управления «Сколково».
Индекс рассчитывается по формуле, включающей:
- информация о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора;
- количество судебных исков по корпоративным статьям;
- число упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ.
В 4 квартале 2021 года показатель индекса вырос на 68% по отношению к 3 кварталу. Одной из причин для роста аналитики назвали окончание выборов в Госдуму, в период которых обычно не происходит существенных бизнес-споров. Уровень конфликтной активности возобновился сразу после выборов.
Самыми конфликтными регионами стали Москва, Петербург, Чукотский автономный округ, Астраханская и Архангельская области.
Аналитики не видят факторов для снижения показателя индекса конфликтности бизнеса в первом квартале 2022 года.
Авторы исследования отметили, что полученные результаты помогут инвесторам оценивать риски инвестирования в том или ином регионе.
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Фото на обложке: Avigator Fortuner /
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