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Российский бизнес стал чаще конфликтовать после выборов в Госдуму

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бизнес в России стал чаще конфликтовать. Это следует из расчета индекса конфликтности деловой среды, показатель которого после выборов в Госдуму достиг почти рекордных значений.

Российский бизнес стал чаще конфликтовать после выборов в Госдуму

Индекс конфликтности деловой среды рассчитали специалисты инвестиционной компании А1 совместно с Московской школой управления «Сколково».

Индекс рассчитывается по формуле, включающей:

  • информация о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора;
  • количество судебных исков по корпоративным статьям;
  • число упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ.

В 4 квартале 2021 года показатель индекса вырос на 68% по отношению к 3 кварталу. Одной из причин для роста аналитики назвали окончание выборов в Госдуму, в период которых обычно не происходит существенных бизнес-споров. Уровень конфликтной активности возобновился сразу после выборов.

Самыми конфликтными регионами стали Москва, Петербург, Чукотский автономный округ, Астраханская и Архангельская области.

Аналитики не видят факторов для снижения показателя индекса конфликтности бизнеса в первом квартале 2022 года.

Авторы исследования отметили, что полученные результаты помогут инвесторам оценивать риски инвестирования в том или ином регионе.

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Фото на обложке: Avigator Fortuner / Shutterstock

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