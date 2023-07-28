Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года поднялся выше 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с начала спецоперации на Украине поднялся выше 3000 пунктов. Это максимальное значение с 21 февраля 2022 – на следующий день начался обвал российского фондового рынка.
Индекс Московской биржи, учитывающий динамику стоимости ценных бумаг крупнейших представленных на площадке компаний, поднялся выше 3000 пунктов. По актуальным на момент публикации данным, индекс держится на уровне 3002 пунктов.
Последний раз индекс поднимался до этой отметки 21 февраля 2022 года – на следующий день Россия объявила о признании ДНР и ЛНР, а через несколько дней начала военную спецоперацию на Украине, после чего случился катастрофический обвал российского фондового рынка.
Российский фондовый рынок показывает рост седьмой месяц подряд. С начала года индекс Мосбиржи поднялся на 39,1%, а с начала июля – на 7,2%. К 28 июля индекс отыграл около 50% от падения со своего исторического максимума.
Фото на обложке: T. Schneider /
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