Индекс Мосбиржи впервые с 21 февраля 2022 года пробил отметку в 3200 пунктов. Российский фондовый рынок стремительно растет на фоне такого же стремительного роста курсов валют – в понедельник 14 августа доллар США подорожал до 102 рублей, евро – до 111 рублей.

Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3200 пунктов впервые с конца февраля 2022 года