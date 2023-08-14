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Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3200 пунктов впервые с конца февраля 2022 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Индекс Мосбиржи впервые с 21 февраля 2022 года пробил отметку в 3200 пунктов. Российский фондовый рынок стремительно растет на фоне такого же стремительного роста курсов валют – в понедельник 14 августа доллар США подорожал до 102 рублей, евро – до 111 рублей.

Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3200 пунктов впервые с конца февраля 2022 года

Ключевой показатель российского фондового рынка – индекс Московской биржи – в понедельник 14 августа впервые с 21 февраля 2022 года превысил отметку в 3200 пунктов. По актуальным на момент публикации данным индекс составляет 3219 пунктов.

Больше других дорожают ценные бумаги компаний-экспортеров, которые получают выручку в валюте, например, «Татнефти», «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля».     

Рынок растет на фоне стремительного ослабления рубля. Курс доллара в понедельник превысил 102 рубля, евро – 111 рублей. Это максимальные показатели с марта 2022 года.

Фото на обложке: Things / Shutterstock

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