Индекс Мосбиржи пробил отметку в 3200 пунктов впервые с конца февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи впервые с 21 февраля 2022 года пробил отметку в 3200 пунктов. Российский фондовый рынок стремительно растет на фоне такого же стремительного роста курсов валют – в понедельник 14 августа доллар США подорожал до 102 рублей, евро – до 111 рублей.
Ключевой показатель российского фондового рынка – индекс Московской биржи – в понедельник 14 августа впервые с 21 февраля 2022 года превысил отметку в 3200 пунктов. По актуальным на момент публикации данным индекс составляет 3219 пунктов.
Больше других дорожают ценные бумаги компаний-экспортеров, которые получают выручку в валюте, например, «Татнефти», «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля».
Рынок растет на фоне стремительного ослабления рубля. Курс доллара в понедельник превысил 102 рубля, евро – 111 рублей. Это максимальные показатели с марта 2022 года.
Фото на обложке: Things /
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