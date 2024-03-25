Индия стала крупнейшим поставщиков лекарств в Россию в 2023 году

Индия стала крупнейшим поставщиков лекарств в Россию в 2023 году. Два предыдущих года лидером по поставкам медикаментов в Россию была Германия, но импорт немецких лекарств сократился сразу на 20%, а индийских – вырос на 3%.

Крупнейшим поставщиком лекарств в Россию по итогам 2023 года стала Индия. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные аналитиков RNC Pharma.

В 2021 и 2022 годах лидером по поставкам медикаментов в Россию была Германия, но в 2023 году импорт сократился на 20% до 238,7 млн упаковок. Индия в свою очередь нарастила поставки на 3% до 293,9 млн упаковок.

В пятерку крупнейших экспортеров лекарств в Россию входят Франция с ростом экспорта на 7,6%, Венгрия (+11,6%) и Белоруссия (+6,9%).

Общий объем российского импорта медикаментов по итогам года вырос на 1,5% год к году и составил 1,8 млрд упаковок. В то же время российские производители лекарств представлены на рынке в количестве 4,1 млрд упаковок.

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