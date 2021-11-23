Власти Индии планируют создать национальную криптовалюту и запретить остальные

В Индии планируют запретить все криптовалюты и создать собственную. Планируется, что ее будет выпускать Резервный банк Индии. Законопроект о регулировании криптовалют индийский парламент рассмотрит на очередной сессии.

Власти Индии готовят законопроект о запрете оборота всех криптовалют в стране и создании собственной криптовалюты, пишет Techcrunch.

Сообщается, что соответствующий законопроект индийский парламент планирует рассмотреть на очередной зимней сессии, которая откроется 29 ноября. Сообщается, что создание собственной национальной криптовалюты намерены доверить Резервному банку Индии.

В 2018 году Центральный банк Индии ввел запрет на торговлю криптовалютами, однако в 2020 году Верховный суд отменил этот запрет.

Сообщается, что жители Индии, никогда не имевших дело с финансовыми инструментами и фондовым рынком, в последние несколько кварталов стали массово заниматься торговлей криптовалютой, что вызвало у властей страны опасения по поводу сохранности их денежных средств.

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