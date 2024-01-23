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Фондовый рынок Индии стал четвертым в мире по совокупной капитализации компаний

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Фондовый рынок Индии стал четвертым по совокупной капитализации компаний. По этому показателю Индия обошла Гонконг – рынок второй снижался в последние годы, а индийский – вырос в два раза за четыре года.

Фондовый рынок Индии стал четвертым в мире по совокупной капитализации компаний

Индия впервые обошла Гонконг по объему фондового рынка и стала четвертой в мире страной по этому показателю. Об этом пишет Bloomberg.

По данным к закрытию торгов в понедельник совокупная стоимость акций компаний, которые торгуются на биржах Индии, достигла $4,33 трлн. В то же время общая капитализаций компаний на гонконгском рынке составила $4,29 трлн.

За последние четыре года фондовый рынок Индии вырос почти в два раза. Вместе с тем рынок ценных бумаг Гонконга снижается несколько лет, отмечает агентство.

Первым в мире фондовым рынком является рынок США с капитализацией компаний в $50,8 трлн. На втором месте идет Китай с $8,4 трлн, на третьем – Япония с $6,3 трлн.

Фото на обложке: sasirin pamai / Shutterstock

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