Фондовый рынок Индии стал четвертым в мире по совокупной капитализации компаний

Фондовый рынок Индии стал четвертым по совокупной капитализации компаний. По этому показателю Индия обошла Гонконг – рынок второй снижался в последние годы, а индийский – вырос в два раза за четыре года.
Индия впервые обошла Гонконг по объему фондового рынка и стала четвертой в мире страной по этому показателю. Об этом пишет Bloomberg.
По данным к закрытию торгов в понедельник совокупная стоимость акций компаний, которые торгуются на биржах Индии, достигла $4,33 трлн. В то же время общая капитализаций компаний на гонконгском рынке составила $4,29 трлн.
За последние четыре года фондовый рынок Индии вырос почти в два раза. Вместе с тем рынок ценных бумаг Гонконга снижается несколько лет, отмечает агентство.
Первым в мире фондовым рынком является рынок США с капитализацией компаний в $50,8 трлн. На втором месте идет Китай с $8,4 трлн, на третьем – Япония с $6,3 трлн.
Фото на обложке: sasirin pamai /
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