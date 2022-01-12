Индийская государственная компания готовится к проведению одного из крупнейших IPO в истории

Государственная страховая компания Индии Life Insurance Corporation готовится к проведению IPO. Если компании удастся реализовать свои планы, то она привлечет свыше $20 млрд – это станет одним из крупнейших IPO в истории.
О планах Life Insurance Corporation на проведение IPO пишет Bloomberg.
Государственная страховая компания Индии надеется получить оценку в ~$203 млрд, или 15 трлн индийских рупий. Если это произойдет, она станет второй в списке самых дорогих публичных компаний Индии.
Life Insurance Corporation рассчитывает продать инвесторам от 5% до 10% своих акций. Если спрос совпадет с предложением, то компания привлечет $20,3 млрд. Это IPO станет шестым в списке крупнейших в истории. Самым крупным остается размещение на бирже нефтяной компании Saudi Aramco, когда она привлекла $25,6 млрд, а позже реализовала опцион и привлекла еще $3,8 млрд.
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Фото на обложке: mrinalpal /
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