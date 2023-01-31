Индийские компании претендуют на одежный рынок России

На российский одежный рынок появились претенденты из Индии. В Москве уже формирует офис крупный экспортер и производитель Northern India Trends (NITC). У компании нет собственной розничной сети, она предоставляет производственные мощности для пошива коллекций для зарубежных брендов Maje, Monoprix, Urban Outfitters.
У компании нет собственной розничной сети, она предоставляет производственные мощности для пошива коллекций для зарубежных брендов Maje, Monoprix, Urban Outfitters. Northern India Trends разрабатывает собственные коллекции в сотрудничестве с европейскими дизайнерами, узнал «Коммерсантъ».
Эксперты сомневаются, что компания сразу развернет точки продаж. Альтернативным направлением бизнеса в стране для индийских компаний может стать поиск заказов на изготовление одежды от российских марок.
C 24 февраля 2022 года российский рынок покинули или приостановили сотрудничество H&M, Adidas, Nike, Vans, Zara, Oysho, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutt и др. После этого индийские бренды стали проявлять интерес к России. До геополитического кризиса эта Индия практически не экспортировала в Россию одежду и индийские ритейлеры не были представлены в РФ.
Фото на обложке: IndianFaces /
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