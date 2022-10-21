Владелец брендов Zara, Bershka и других планирует продать российский бизнес — Cronica Global

Испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и другими, планирует продать российский бизнес ливанской группе Azadea. Последняя уже организовала команду в Дубае, которая займется открытием магазинов в России.

О планах Inditex сообщила сообщила испанская газета Cronica Global. Уточняется, что сделка находится на завершающем этапе.

Владельцем российского бизнеса Inditex может стать ливанская Azadea, специализация которой – развитие различных брендов в странах Ближнего Востока. Группа уже имеет франшизы Inditex в Катаре, Бахрейне, Омане, Алжире, Кувейте, Египте. Также Azadea является франчайзи Gap, Adidas, Reebok, Decathlon.

Inditex закрыла все свои 502 магазина в России 5 марта заявив, что не может гарантировать их стабильную работу. На российский рынок приходилось около 8% общей прибыли Inditex.

Фото на обложке: retailp