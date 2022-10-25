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Владелец брендов Zara, Bershka и других продаст российский бизнес ливанскому франчайзи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Испанская Inditex – владелец брендов Zara, Bershka, Stradivarius и других – продаст российский бизнес своему ливанскому франчайзи Daher Group. Стороны договорились о сделке, сообщила Inditex, не раскрыв ее условий.

Владелец брендов Zara, Bershka и других продаст российский бизнес ливанскому франчайзи

Inditex и Daher Group достигли первоначального соглашения о сделке, говорится  сообщении Inditex. Ее должны одобрить в правительстве, уточнила компания.

Финансовые условия сделки не раскрываются. По организационным условиям новому владельцу будут переданы большинство связанных с магазинами договоров аренды, что позволит сохранить значительное количество рабочих мест, отметила Inditex. 

Продажа российского бизнеса означает прекращение деятельности в стране, пояснила Inditex. Однако условия предусматривают право компании вернуть бренды группы по франшизе в случае изменения обстоятельств.

Понесенные от прекращения деятельности в России покрывают резервные средства, отраженные в отчетности за первое полугодие 2022 года, рассказали в Inditex.

Inditex закрыла более 500 своих магазинов в России и прекратила онлайн-продажи в марте.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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