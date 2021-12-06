Частные инвесторы в ноябре купили акции российских компаний на рекордные 91 млрд рублей

Частные инвесторы вложили в ноябре в российские акции на Московской бирже рекордные 91 млрд рублей, в облигации – 100 млрд рублей, сообщила пресс-служба торговой площадки. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 79,5% – приходилась на корпоративные облигации, 18,1% – на государственные облигации, 2,4% – на еврооблигации.

«Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже в ноябре 2021 года выросло на рекордные 1,6 млн, до 26,5 млн. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в ноябре на 937,6 тыс., до 16,2 млн человек. Это наибольший приток за все время наблюдений», — говорится в сообщении.

По данным Московской биржи, в ноябре сделки совершали 2,6 млн человек. Это стало максимальной активностью клиентов на торговой площадке за всю историю.

В ноябре объем торгов акциями иностранных компаний на Московской бирже впервые превысил отметку в 100 млрд рублей и достиг 107,7 млрд рублей. Это в 2,3 раза превышает среднемесячный объем с момента начала торгов иностранными акциями в августе 2020 года и на 55% больше объема торгов в предыдущем месяце, отметили в пресс-службе.

Доля частных инвесторов в объеме торгов:

акциями — 37,5%;

облигациями – 14,7%;

на срочном рынке – 41,6%;

на спот-рынке валюты – 11,9%.

По итогам ноября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,7 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,6 трлн рублей, в структуре оборота 85% – сделки с акциями, 7,8% – с облигациями, 7,2% – с биржевыми фондами.

Среди регионов лидерами по количеству открытых ИИС стали:

Москва (511,6 тыс.);

Московская область (289 тыс.);

Санкт-Петербург (221,1 тыс.);

Свердловская область (154,7 тыс. счетов);

Башкортостан (150,9 тыс. счетов);

Краснодарский край (139,7 тыс. счетов).

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