Индонезийские туристы возглавили рейтинг стран по росту турпоездок в Россию

По итогам 2024 года Индонезия стала лидером среди стран по росту туристических поездок в Россию, увеличив их объем в четыре раза. Результаты исследования, подготовленного экспертами сервиса путешествий «Туту.ру» на основе на данных Росстата, изучил Русбейс.

Аналитики также отметили значительный рост интереса со стороны Малайзии и Гонконга, откуда количество поездок возросло в три раза.

Наиболее активными среди иностранных туристов остаются казахстанцы, составившие 26% от общего числа поездок в Россию, что на 8% больше по сравнению с 2023 годом. Вторую позицию занимает Китай с 13% и 1,2 млн поездок, увеличившихся в 2,5 раза, а третью — Узбекистан, откуда приходит каждое десятое путешествие.

На фоне позитивных тенденций по цифрам, Никита Коростелев, директор по GR в «Туту.ру», подчеркнул, что общее количество иностранных туристов в России возросло на 10%. Он отметил, что дальнейшему увеличению туристического потока может способствовать продление срока пребывания по электронной визе до 30 дней, что уже одобрено Госдумой. Срок ее действия также увеличится — до 120 дней.

Иностранные туристы стали чаще бронировать и новогодние туры в Россию, несмотря на то, что зима считается низким сезоном для въездного туризма в России. Спрос на туры в конце 2024 года вырос в 2–3 раза за счет туристов из Китая и арабских стран.

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