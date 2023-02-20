InDrive привлек $150 млн от General Catalyst на маркетинг и разработку продуктов

«Единорог» inDrive Арсена Томского привлек $150 млн от американской венчурной фирмы General Catalyst. Средства получены с использованием «инновационного гибридного инструмента», который связывает погашение долга с результатами деятельности компании.
О сделке рассказал основатель inDrive Арсен Томский на своей странице в социальной сети, о привлечении стартапом финансирования написало агентство Bloomberg.
inDrive получил $150 млн от General Catalyst с использованием инновационного гибридного инструмента, который связывает погашение долга с результатами деятельности компании.
«Учитывая падение рынка, нам пришлось выбирать, предлагать ли акции или что-то, что позволит нам не навешивать ценник на компанию. Поскольку мы не слишком нуждались в деньгах, мы решили привлечь такое финансирование», – отметил CFO inDrive Дмитрий Седов.
InDrive использует средства для разработки новых продуктов и направит на финансирование маркетинговой деятельности.
По итогам 2022 года сервис заказа такси inDrive увеличил валовую выручку на 88%, рассказал Седов. По данным data.ai, в 2022 году мобильное приложение inDrive было загружено 61,8 млн раз, что на 45% больше, чем в 2021 году.
По данным Crunchbase, общий объем привлеченных inDrive средств без учета текущего раунда составляет $237 млн. По итогам последнего раунда в феврале 2021 года объемом $150 млн inDrive был оценен в $1,23 млрд.
Фото на обложке: sdx15 /
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