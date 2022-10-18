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Сервис такси inDrive заработал еще в одном городе Австралии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис такси inDrive с российскими корнями заработал в еще одном городе Австралии — Сиднее. Об этом основатель компании Арсен Томский сообщил на своей странице в Facebook*

Сервис такси inDrive заработал еще в одном городе Австралии

«inDrive запущен в Сиднее! В культовом городе со знаменитым оперным театром, мостом Харбор-Бридж и аттракционами», — написал предприниматель.

В марте 2022 года сервис впервые запустили в австралийском Брисбене, а в июне в Мельбурне. Минимальная стоимость поездки в Сиднее — $20. Далее водитель и пассажиры обговаривают тариф за маршрут. 

В середине октября компания провела ребрендинг: название inDriver сервис сменил на inDrive. Как объяснила сама компания в Twitter, она «меняется, чтобы стать лучше, не изменяя своим ключевым ценностям», а это, помимо прочего, — «помощь людям» и «справедливые цены».

Арсен Томский основал inDriver в 2013 году в Якутске. В начале 2021 года inDriver привлек привлек $150 млн инвестиций, по итогам раунда оценка компании достигла $1,23 млрд, что сделало ее «единорогом». Сейчас штаб-квартира сервиса находится в Калифорнии, компания работает в более чем 40 странах.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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Фото на обложке: Unsplash

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