Сервис такси Indriver заработал в 30 новых городах России

Сервис заказа такси InDriver начал работать в 30 новых городах России. Кроме поездок по городу пользователям теперь доступна и функция заказа междугородних поездок по России. Об этом Rusbase рассказали в компании.

В число 30 новых городов присутствия InDriver вошли как крупные, так и небольшие населенные пункты с населением от 15 тысяч человек. В частности, сервис заработал в пяти региональных центрах – Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ставрополе, Калуге и Калининграде.

По данным на сайте InDriver, теперь компани работает в 69 городах России. В последние два года сервис преимущественно запускался за рубежом и расширил своб географию присутсвия с 5 до 31 страны мира. После России он лучше всего представлен в Мексике (40 городов), Казахстане (34 города) и Бразилии (31 город).

В апреле 2019 года InDriver впервые вошел в десятку самых скачиваемых приложений для заказа такси в мире. По данным SensorTower, сервис занял восьмое место после «Яндекс.Такси», расположившегося на седьмом. Раньше «Яндекс.Такси» был единственным российским сервисом такси в топе рейтинга.

В отличие от большинства других сервсов InDriver использует аукционную систему формирования стоимости поезки, где начальную цену назначает пассажир. Похожу схему предлагает сервис «Максим» (там стартовую цену задает водитель).