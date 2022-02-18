В сервис такcи inDriver придет новый финансовый директор для подготовки компании к IPO

С 21 февраля бывший соруководитель Goldman Sachs в России и СНГ Дмитрий Седов станет новым финансовым директором сервиса такcи inDriver. Одной из главных его задач станет подготовка «единорога» к выходу на IPO.

Как стало известно Forbes, Седов также войдет в совет директоров компании.

На новой позиции Дмитрий Седов сменит Надежду Эверстову (она займет место старшего вице-президента компании по финансам) и будет заниматься финансовой стратегией inDriver, планированием бюджета, корпоративными финансами и пр.

Выбор пал на бывшего топа Goldman Sachs не случайно. Основанный в Якутии в 2013 году и выросший в «единорога» с оценкой $1,23 млрд в 2021 году сервис такси inDriver планирует стать публичным и выйти на IPO. Для этого нужен человек с соответствующим опытом работы.

«Компания выходит на следующий уровень развития, она планирует привлекать капитал для будущего роста. Поэтому inDriver понадобился стратегический финансовый директор с опытом работы на рынке ценных бумаг и привлечения инвестиций, который должен понимать, какие процессы в компании для этого необходимо выстроить», — объясняет Седов.

Пока ни о каких конкретных сроках размещения акций inDriver на бирже речи не идет. По словам Седова, IPO «не должно быть самоцелью», но сам факт, что у компании с оценкой свыше миллиарда долларов «появляется амбиция стать публичной», вполне объясним.

«Нам предстоит выбрать момент, когда это будет не только целесообразно для нас, но и когда сам рынок будет в состоянии поддержать новые размещения», — говорит новый финансовый директор.

До начала сотрудничества с Goldman Sachs в 2007 году Седов работал в московском отделении PwC, CA IB Investment Bank AG, Donaldson, Lufkin & Jenrette и Lehman Brothers International в Лондоне.

Непосредственно в Goldman Sachs он прошел путь от исполнительного директора инвестиционно-банковского подразделения в России и СНГ до соруководителя вместе с Тимоти Толкингтоном и Сергеем Арсеньевым.

Сервис такси inDriver работает по модели peer-to-peer (когда пассажир договаривается о стоимости поездки непосредственно с водителем) и занимается в том числе курьерской доставкой.

Представительства компании открыты в 39 странах (в том числе в Бразилии, Мексике, Индонезии, ЮАР и Казахстане).

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Фото на обложке: Nubia Navarro / Pexels