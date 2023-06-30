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«Газпром нефть» запустила акселератор проектов ранних стадий INDUSTRIX

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Организаторы ищут студентов, научных сотрудников, разработчиков и технологических предпринимателей, у которых есть инновационная идея для нефтегазовой сферы. Участники акселератора получат полезные знания и компетенции по созданию и коммерциализации продуктов, проверят потенциал своей идеи и попробуют воплотить ее в жизнь при поддержке экспертов и менторов.

«Газпром нефть» запустила акселератор проектов ранних стадий INDUSTRIX

«Газпром нефть» ищет проекты в сфере проектирования и строительства, создания цифровых двойников, автоматизации производственных процессов, промышленной безопасности, зеленых технологий и альтернативных источников энергии, роботизации, искусственного интеллекта, аддитивных технологий и по профильным направлениям для нефтегазовой отрасли: 

  • поиск и разведка месторождений нефти и газа;
  • технологии исследования скважин;
  • нефтегазовые лабораторные исследования;
  • бурение и внутрискважинные работы;
  • добыча углеводородов;
  • технологии подготовки и реализации газа. 

Полный перечень направлений на сайте.

Зарегистрироваться могут все граждане РФ от 18 лет, у которых есть описанная идея технологического продукта. 

После сбора заявок будут отобраны самые интересные и перспективные проекты. С каждым участником, прошедшим первичный отбор, проведут сессии для знакомства с проектом и командой. Далее начнется обучение и работа над проектом под присмотром экспертов, которые будут помогать на протяжении всего процесса — от формулировки гипотез до запуска готового продукта.

Заявки принимаются на сайте проекта до 5 июля.

Фото на обложке: Taty77 / Shutterstock

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