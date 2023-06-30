«Газпром нефть» запустила акселератор проектов ранних стадий INDUSTRIX

Организаторы ищут студентов, научных сотрудников, разработчиков и технологических предпринимателей, у которых есть инновационная идея для нефтегазовой сферы. Участники акселератора получат полезные знания и компетенции по созданию и коммерциализации продуктов, проверят потенциал своей идеи и попробуют воплотить ее в жизнь при поддержке экспертов и менторов.
«Газпром нефть» ищет проекты в сфере проектирования и строительства, создания цифровых двойников, автоматизации производственных процессов, промышленной безопасности, зеленых технологий и альтернативных источников энергии, роботизации, искусственного интеллекта, аддитивных технологий и по профильным направлениям для нефтегазовой отрасли:
- поиск и разведка месторождений нефти и газа;
- технологии исследования скважин;
- нефтегазовые лабораторные исследования;
- бурение и внутрискважинные работы;
- добыча углеводородов;
- технологии подготовки и реализации газа.
Полный перечень направлений на сайте.
Зарегистрироваться могут все граждане РФ от 18 лет, у которых есть описанная идея технологического продукта.
После сбора заявок будут отобраны самые интересные и перспективные проекты. С каждым участником, прошедшим первичный отбор, проведут сессии для знакомства с проектом и командой. Далее начнется обучение и работа над проектом под присмотром экспертов, которые будут помогать на протяжении всего процесса — от формулировки гипотез до запуска готового продукта.
Заявки принимаются на сайте проекта до 5 июля.
Фото на обложке: Taty77 /
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Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис»
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