Московский инновационный кластер проводит конкурс стартапов и зрелых компаний «Индустрия 4.0»

До 8 февраля включительно Московский инновационный кластер собирает заявки на участие в конкурсе «Индустрия 4.0». Приглашаются стартапы и зрелые компании, которые занимаются автоматизацией производства и сокращением издержек с помощью технологий.
Участники получат экспертную оценку своих проектов, а также возможность:
- запустить пилот с корпорацией-партнером;
- найти заказчиков и единомышленников;
- привлечь финансирование.
Присоединиться к конкурсу могут компании из следующих сфер:
- промышленный интернет вещей;
- цифровые двойники;
- искусственный интеллект и машинное обучение;
- кибербезопасность;
- робототехника и многих других.
Также нужно иметь готовый продукт или MVP, компетенции в областях технологий и бизнеса, а также готовность основателя выделить время на участие в программе, желание запустить пилот с корпорацией и стать резидентом Московского инновационного кластера.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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