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Московский инновационный кластер проводит конкурс стартапов и зрелых компаний «Индустрия 4.0»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

До 8 февраля включительно Московский инновационный кластер собирает заявки на участие в конкурсе «Индустрия 4.0». Приглашаются стартапы и зрелые компании, которые занимаются автоматизацией производства и сокращением издержек с помощью технологий.

Московский инновационный кластер проводит конкурс стартапов и зрелых компаний «Индустрия 4.0»

Участники получат экспертную оценку своих проектов, а также возможность:

  • запустить пилот с корпорацией-партнером;
  • найти заказчиков и единомышленников;
  • привлечь финансирование.

Присоединиться к конкурсу могут компании из следующих сфер:

  • промышленный интернет вещей;
  • цифровые двойники;
  • искусственный интеллект и машинное обучение;
  • кибербезопасность;
  • робототехника и многих других.

Также нужно иметь готовый продукт или MVP, компетенции в областях технологий и бизнеса, а также готовность основателя выделить время на участие в программе, желание запустить пилот с корпорацией и стать резидентом Московского инновационного кластера.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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